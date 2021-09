L'ajuntament de Garrigàs amb el suport de l'Agència Comarcal de l'Energia i Clima i la consultoria Neòpolis ha engegat recentment un procés de participació ciutadana per promoure iniciatives pel canvi energètic. Segons el consistori altempordanès, es tracta d'un projecte pioner a la província de Girona que pretén promoure espais on compartir informació, capacitació i empoderament perquè els ciutadans de Garrigàs disposin a mitjà termini d’un model energètic més just, democràtic i renovable.

El municipi, adherit des del 2012 al Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia, ha realitzat durant aquests últims anys diverses actuacions per revertir el model actual de consum i generació basat principalment en combustibles fòssils i per tant els principals causants del canvi climàtic. Algunes de les actuacions més destacables són: la substitució de l'enllumenat per tecnologia més eficient, la instal·lació de plaques solars per autoconsum als equipaments municipals, la implantació d'una caldera de biomassa, la renovació dels tancaments, la disposició d'un servei al ciutadà d'assessorament energètic, entre d'altres.

El passat 14 de juliol va tenir lloc el taller de participació i deliberació de les propostes que va tenir una gran acceptació entre els veïns de Garrigàs que hi van assistir. Els participants van poder fer esmenes a les propostes presentades pels tècnics i proposar-ne de noves. El recull de la sessió s’ha tingut en compte per definir les propostes finals que aniran a votació. Les accions definides impliquen directament a la ciutadania ja que estan relacionades amb la reducció de la seva despesa energètica tant de l’habitatge com de la mobilitat i la producció d’energia renovable.

El procés culminarà aquest mes de setembre amb la votació per part de tots els veïns de Garrigàs majors de 16 anys, que podran prioritzar les propostes mitjançant vot electrònic a través del web canvienergetic.garrigas.cat o votació per urna.

La implicació de la ciutadania es clau per poder implementar un model basat en l’estalvi, l’eficiència energètica i la generació renovable i local, on es prioritzi l’autoconsum i l’autogeneració per tal d'assolir els objectius i compromisos enfront el canvi climàtic. Per aquest motiu l’ajuntament de Garrigàs anima a la participació de tots els veïns i veïnes.