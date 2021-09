Les escoles i els instituts van aconseguir un consens històric a Figueres, el passat juliol segons el qual els dies de lliure disposició seran els mateixos per a tots els centres a partir d’aquest curs 2021-2022 que és a punt de començar. Fins ara, cada consell escolar de centre marcava al calendari cadascun d’aquests dies no lectius seguint un criteri propi la qual cosa creava distorsions importants en molts aspectes, sobretot en l’àmbit familiar, quan els germans feien festa en dies diferents si uns anaven a una escola i els altres a un institut. L’Ajuntament de Figueres, a través del Pla Educatiu Entorn, ha fet públic el calendari escolar per al nou curs.

