El portaveu de les propietàries i veïns agrupats sota el col·lectiu No a la variant de Vilafant, Jordi Puig, ha demanat aquest matí suport a les institucions del país per aturar la construcció d’una variant a la carretera GIP-5129 -entre Vilafant i Borrassà- i replantejar la seva necessitat i idoneïtat.

En aquest sentit, el portaveu ha explicat que així ho van plantejar a la reunió que van mantenir a final del mes de juliol amb l’Ajuntament de Vilafant. “Vam tenir el compromís de l’alcaldessa Consol Cantenys de demanar a la Diputació que es revisés la tramitació del projecte i es contemplessin totes les opcions, inclosa la no construcció de la variant i la millora de la carretera actual amb un pont sobre el gual existent”

Jordi Puig ha explicat també la situació del recurs de reposició que van presentar a la Diputació de Girona centrant l’al·legació en un projecte que ha omès l’avaluació ambiental, els estudis d’impacte paisatgístic, el planejament superior i els informes de diversos organismes com ara l’Agència Catalana de l’Aigua. Cal recordar que el projecte creua el Manol amb un pont de 120m de longitud i 10m d’alçada afectant el bosc de ribera i la dinàmica del riu.

Suports

Des del col·lectiu No a la variant de Vilafant han confirmat que han començat a rebre suports d’entitats “com els Amics del Manol, Naturalistes de Girona i IAEDEN, que van presentar recurs de reposició a l’aprovació del projecte, en línia a les al·legacions que havíem presentat uns dies abans en nom de les propietàries afectades en major proporció per la construcció del pont i l’enllaç amb la carretera N-260”. I també de les plataformes Salvem Siurana i Salvem L’Empordà.

Des de les entitats IAEDEN i ANG, el portaveu Raúl Domínguez manifesta que “els casos de les variants de Vilafant i de Siurana no són més que dos exemples d’una forma de funcionar de la Diputació de Girona que es basa en ampliar i fer noves carreteres basades en estudis i informes que no s’ajusten a la realitat”. Així, sostenen que “l’únic que busquen és continuar amb un model desenvolupista i de foment del transport privat mentre que la Llei del Canvi Climàtic de Catalunya marca tot el contrari”

Els Amics del Manol creuen que “no és admissible trinxar ni un pam més del nostre municipi i mirar cap al futur amb propostes més eficients i col·lectives”, assegura Josep Espigulé.

També han rebut el suport del naturalista i ornitòleg Jordi Sargatal, qui ha defensat la protecció de la biodiversitat i del riu Manol, “especialment en un tram on hi ha llúdriga i el bosc de ribera està molt ben constituït” així com ha remarcat la necessitat de ser sensibles al paisatge i a la biodiversitat davant d’aquestes noves infraestructures. Ha recordat els casos de Siurana i el la carretera de Palau-saverdera a la caseta de l’Estany.

La variant de Vilafant GIP-5129

Aquesta obra va ser aprovada definitivament el 15 de juny pel Ple de la Diputació de Girona.

Els propietaris i veïns de la zona que es veurà més afectada pel nou tram amb un pont sobre el riu Manol, assistits per l’advocat Eduard de Ribot, alerten també de l’afectació a l’entorn natural -el riu Manol i el bosc de ribera- i a les activitats agrícoles, així com directament dues finques catalogades -el Molí i Can Puig Massanet-, i un arbre monumental -l’Alzina de Can Massanet. Aquest nou traçat desvia la carretera, abans d’entrar a Vilafant, fins a la N-260, i suposarà una despesa de 3,2 milions d’euros. El projecte contempla un pont de 120 metres de longitud i 10 metres d’alçada, amb una amplada de 9,30 metres, que necessitarà de tal·lús de fins a 6 metres d’alçada. La carretera actual té una amplada mitjana de 5 metres i la millora preveu eixamplar-la fins als 8 metres.

Puig ha manifestat que “la situació de crisi climàtica produïda en bona part per infraestructures que fomenten la mobilitat privada i basada en els combustibles fòssils és part del passat. Les polítiques que s’han de seguir han de ser radicals per assegurar l’abastament d’aigua, energia i alimentació a escala local i aquest projecte, que és la primera fase d’una variant que destrossarà, també, la part nord del municipi, va directament contra aquests objectius. Fomenta la mobilitat privada, destrossa finques agrícoles claus per assegurar l’alimentació de la població i genera un impacte sobre els recursos naturals i hídrics del riu Manol, un autèntic despropòsit inútil que costarà més de 3M€. L’arranjament de la carretera i del gual actual, si s’avaluen amb aquesta perspectiva de crisi climàtica i de recursos, pot ser la millor solució ”