La carretera GIP-5129 uneix els nuclis de Borrassà i Vilafant. El vial pertany a la Diputació de Girona i va ser objecte d’una important obra de millora ara fa quatre anys, en el tram corresponent al terme municipal del primer municipi. Aleshores va quedar pendent una segona fase, molt més complexa que l’anterior, ja que ha de salvar el desnivell de la vall del riu Manol, que passa just a tocar el nucli habitat de Vilafant.

Després d’un treballat procés de redacció del projecte tècnic i de superar els diferents tràmits administratius, el ple de la Diputació de Girona de juny ha aprovat definitivament l’actuació sobre aquest tram de carretera, que inclourà el seu desviament cap a l’oest amb la construcció d’un pont sobre el riu Manol. El projecte té un pressupost de 2.846.612 euros i ha estat aprovat amb el vot favorable de tots els grups representants a la corporació amb l’única abstenció de la CUP.

El diputat responsable de la Xarxa Viària i Noves Tecnologies, Jordi Xargay, considera que estem «davant d’una obra important que Vilafant feia temps que reclamava i que es farà realitat ben aviat per a connectar-la amb el tram que ja vam arranjar a la part de Borrassà».

El pont permetrà salvar el gual existent sota el viaducte de l’AP-7 que s’inunda cada vegada que hi ha pluges intenses i el Manol augmenta el seu cabal.

El projecte preveu que la carretera modifiqui el seu traçat actual, eliminant els revolts de la part final del tram vilafantenc i obrint un nou vial que anirà a parar directament a l’N-260, per la part de Can Massanet.

«Aquest vial acabarà amb una rotonda que regularà el trànsit a l’entrada de Vilafant, millorant així la seva seguretat. En un futur, des d’aquesta rotonda, tal com preveu el nou Pla General, enllaçarà directament l’N-260 amb l’estació del tren d’alta velocitat», expliquen l’alcaldessa Consol Cantenys i l’arquitecte municipal Lluís Gratacós.

Els tècnics de la Diputació i els de l’Ajuntament van estudiar diverses alternatives per al nou traçat del pont de la GIP-5129 fins a trobar-ne una que és la que té menys impacte sobre les terres de conreu de la zona. Els responsables municipals i el representant de la Diputació destaquen «el treball de consens que hi ha hagut per tirar endavant el projecte». Jordi Xargay recorda que «la Diputació és l’Ajuntament dels ajuntaments i hem de procurar fer sempre tot el possible per treballar plegats amb l’objectiu comú de millorar els municipis. En el cas de la Xarxa Viària, la Diputació de Girona té a càrrec seu 783,5 quilòmetres de carretera. Estem contents de poder ajudar Vilafant i Borrassà a connectar-se millor».

Amb el pressupost aprovat, el diputat Xargay preveu que l’obra «entri en procés de contractació i adjudicació en els propers mesos per començar-la entre finals d’any i començaments de 2022».