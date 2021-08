La sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat la pròrroga del toc de queda nocturn dues setmanes més i a 176 municipis catalans que havia demanat la Generalitat, on s'inclouen Figueres i Vilafant. Així, es prohibeix la mobilitat nocturna no obligada entre la 1 i les 6 de la matinada, així com les trobades superiors a deu persones no convivents. També es limita l'aforament màxim dels serveis religiosos i funerals al 70%, amb un màxim de 1.000 persones. El Govern va anunciar aquest dimarts una modificació en els criteris per aplicar el toc de queda ja que ha rebaixat de 400 a 250 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants el límit per haver d'aplicar la mesura.

Aquestes limitacions s'aplicaran a partir d'aquest dijous a la mitjanit i fins el 20 d'agost. Aquesta darrera setmana eren 163 els municipis afectats però la llista s'ha ampliat a 177. D'entre aquests, Manresa i Figueres són els dos municipis més poblats que hi han entrat.

En la resolució, el tribunal afirma que no hi ha dubte del risc imminent i greu per una malaltia transmissible, més encara per la presència de la variant delta. Un cop analitzat l'informe facilitat per Salut, assegura que les mesures proposades per la Generalitat resulten "necessàries" i són les "més idònies i eficaces" per aturar la transmissió. També les veu "proporcionades". La sala accepta la modificació del criteri per incloure els municipis i també, però "amb cautela", la petició per 15 dies. En aquest sentit detalla que dona el seu aval en el ben entès que si les circumstàncies i dades son canviants "s'haurà d'estar a l'alçada de les exigències".