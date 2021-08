Roses i Vilafant són els dos municipis de l'Alt Empordà que entren a la llista dels municipis afectats pel toc de queda, que passaran de 163 a 176, segons ha informat el Departament de Salut. El govern endureix les mesures per quedar-se fora del confinament nocturn i proposa allargar-ho dues setmanes. Roses i Vilafant havien tingut toc de queda fa dues setmanes i van sortir de la llista la setmana passada, el moment en que va entrar Figueres.

A més d'Igualada, el Vendrell i Salt, altres dels que entren són Tàrrega, Mollerussa, Mont-roig del Camp, Torroella de Montgrí, La Bisbal d'Empordà, Santa Maria de Palautordera, Gelida, Maçanet de la Selva, Sallent, L'Ametlla de Mar, Ulldecona i Sils. Vilassar de Dalt i Olesa de Montserrat surten com a illes, però entren com afectats, mentre que Cabrils surt com a municipi amb incidència però entra com a illa perquè els municipis que l'envolten estan afectats.

Els municipis que surten de la llista, per odre alfabètic, son Abrera, Alpicat, Altafulla, Anglès, Centelles, Deltebre, Esparraguera, La Garriga, L'Ametlla del Vallès, Sant Celoni, Sant Hilari de Sacalm, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Margarida i els Monjos, Solsona, i Vilanova del Camí. Ullastrell estava a la llista com a illa i ara surt de la llista.