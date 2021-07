L’Ajuntament de Navata està disposat a trobar una solució satisfactòria a la manca de caixers automàtics al municipi, després que, mesos enrere, es tanqués l’últim. El consistori es va començar a moure un cop va constatar la demanda d’un sector de la població. «Vista la problemàtica que hi ha a tot arreu, no ho voldria deixar aquí, tot i que és difícil trobar una solució bona», declara l’alcalde de Navata, Jaume Homs.

El consistori navatenc ha treballat a través de Correus per obtenir una solució. «Si no hi poses diners, però, no n’hi ha gaires solucions», afirma Homs, el qual afegeix que espera una oferta per tirar endavant la iniciativa. Llogar un caixer a CaixaBank costa més de 1.000 euros al mes, segons han constatat.

Recentment, l’Ajuntament navatenc va fer una enquesta a la població en la qual feia una consulta d’opinió envers la conveniència de cercar la restitució del servei automàtic. Va tenir la participació de 67 vots (el poble té 1.427 habitants). A la pregunta de si consideraven que el caixer automàtic és un element essencial i si volien que l’Ajuntament n’assumís el cost, hi va haver 42 vots en contra i 25 a favor. «Amb la votació tan reduïda, és arriscat», és la lectura que en fa l’alcalde. Aquesta absència ha marcat l’activitat local durant el període pandèmic.