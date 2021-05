El fet que el poble de Navata s’hagi quedat sense un caixer automàtic per treure diners al propi municipi ha provocat que l’Ajuntament proposi dur a terme una consulta als veïns. «Posarem en coneixement de la població quin interès hi ha», anuncia l’alcalde de Navata, Jaume Homs. El consistori explicarà als ciutadans els costos que tindria, en aquests moments, tenir obert un caixer. Malgrat tot, Homs diu que «estem oberts a tirar-ho endavant».

D’altra banda, el govern de Navata va acordar, en el ple de la setmana passada la suspensió de llicències per tramitar una modificació puntual del planejament urbanístic municipal (POUM), amb l’objectiu d’estudiar els parcs fotovoltaics que planen al municipi. Les empreses Enerlan i Becerro Solar han iniciat els tràmits per establir un parc fotovoltaic sobre els municipis de Navata, Ordis, Cabanelles i Vilanant. Es tracta de cinc projectes que afectarien aquests quatre municipis al voltant de la carretera N-260. Navata, amb l’ocupació del 55 per cent del seu conreu, seria el que més patiria els efectes d’aquest parc. «Això és un atemptat territorial i, si tira endavant la ponència, s’hi han de posar totes les traves que siguin possibles», va remarcar Homs.