El passat dilluns dia 12 de juliol es va celebrar per quinzena vegada a la Piscina Municipal de Roses la campanya solidària “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. El total de vendes de material de la campanya realitzades al llarg de la setmana ha assolit una recaptació final de 915 euros.

Per segon any consecutiu va ser un Mulla’t diferent per les condicions sanitàries provocades per la pandèmia, però el resultat va ser igual d’excepcional. Al llarg de tot el dia es va vendre material Mulla’t i es varen anar recollint donatius. Amb les darreres vendes que s’han fet al llarg de la setmana, s’ha assolit una recaptació de 915 euros, superant fins i tot la xifra aconseguida l’any passat de 885 euros.