L'Esclerosi Múltiple és la raó per la qual dotze municipis de l'Alt Empordà, d'entre els quals Figueres, es mullen avui a les piscines municipals. Un any més, la Fundació Esclerosi Múltiple ha promogut la seva campanya per recaptar fons per la investigació de la malaltia.

El principal objectiu d'aquest 2021 és centrar-se en les persones que han estat diagnosticades amb EM recentment, ja que sovint estan soles i no saben a qui demanar consell.

Els municipis d'Albanyà, Cabanes i Capmany ja van fer les jornades solidàries a principi de juliol, però la majoria les gaudiran avui. En el cas de Figueres, la convocatòria és oberta des de les 9 h del matí i fins a les 20 h a les piscines municipals. A la Jonquera, es pot col·laborar amb la iniciativa avui d’11 a 14 hores i de 16 a 18 hores.

Pel que fa a Roses, l'esdeveniment té lloc demà, 12 de juliol, a la piscina municipal, des de les 7 h del matí i fins a les 22 h.