Josep Lloret i Arnau Carreño, de la Càtedra Oceans i Salut Humana, defensen les restriccions d'accés de vehicles al Parc Natural del Cap de Creus que es començaran a implantar aquest mes de juliol. Creuen que les mesures "són necessàries", ja que la massificació dels Parcs Naturals "és important, sobretot després de la pandèmia del Covid-19, quan molta més gent vol gaudir del medi natural".

Assenyalen els impactes ecològics que generen els vehicles, com el foragitament de la fauna pel soroll o la contaminació, a més dels problemes de seguretat quan s’acumulen cotxes a les voreres de les carreteres. Això pel que fa a la terra, perquè, tal com indiquen els experts, "queda molta feina per fer a mar", ja què els usos a la part marítima del Parc encara "estan molt poc regulats". I recorden els impactes que les embarcacions de lleure deixen, com són els danys als fons marins fràgils (posidònia) provocats pel fondeig de les àncores; la contaminació de l’aire i de l’aigua; la contaminació acústica; la toxicitat de les pintures antiincrustants; o el transport i dispersió d’espècies invasores, entre d’altres.

Tot i els inconvenients o molèsties que poden tenir aquestes mesures per algunes persones, remarquen que els efectes positius a llarg termini per la natura i la societat "són evidents". En aquest sentit, destaquen que no només això cuidarà el medi ambient sino que afavorirà l'economia local, ja que farà "millorar l’experiència del visitant". En definitiva, defensen que una bona gestió dels parcs naturals "és sinònim d’una bona salut dels seus ecosistemes, i de major valor ecològic, paisatgístic i fins i tot econòmic".

L'entitat explica com aquestes mesures s'estan implementan a altres llocs d'Europa i del món, com és el cas dels parcs naturals de Canadà; la reserva marina de Portofino (Itàlia); o el Parc Nacional de Port-Cros (França).