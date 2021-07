Durant les darreres setmanes l’Ajuntament de Roses està treballant en alguns canvis de circulació necessaris perquè les noves mesures de protecció del Parc Natural del Cap de Creus que s’aplicaran entre el 15 de juliol i el 31 d’agost, tinguin una òptima i àgil implantació. També s’està instal·lant al municipi la senyalització informativa i viària necessària i editant material informatiu per donar a conèixer les noves condicions d’accés al parc entre ciutadania i visitants.

Panells informatius de grans dimensions situats en punts estratègics del municipi i a l’inici de la principal via d’accés al Parc Natural (confluència entre la Gran Via Pau Casals i carretera de Montjoi), indiquen l’horari en què la circulació a vehicles de 4 rodes o superiors restarà restringida a partir del proper dia 15 (de 10.30 a 16.30 h), així com els accessos que sí segueixen permesos a causa del seu baix impacte mediambiental (motocicletes i ciclomotors, bicicletes i vianants).

Les afectacions a la circulació que les noves mesures comportaran, també han estat ja programades i s’estan senyalitzant per tal que tots els materials i dispositius estiguin a punt el dia del tancament. D’una banda, cartells instal·lats al Port i a l’Almadrava indicaran que la pista que discorre entre Punta Falconera i la carretera de Montjoi en direcció ascendent, romandrà tallada tots els dies de la setmana. D’aquesta manera, els vehicles que hagin de ser desviats per retornar cap a Roses des del punt de control d’accés al Parc situat a la carretera de Montjoi, podran circular de manera fluïda en sentit descendent cap a l’Almadrava. Paral·lelament, la prohibició d’estacionament de qualsevol tipus de vehicle al llarg d’aquest tram de pista també serà senyalitzada durant els propers dies.

Un altre canvi afectarà al sentit de la circulació en arribar des de la pista de Falconera al carrer Paul Gauguin, on els vehicles hauran de girar obligatòriament a la dreta per continuar el seu recorregut. D’aquesta manera es vol evitar una possible saturació de vehicles en el tram de forta pendent del carrer Gauguin que descendeix a l’esquerra.

Per últim, l’estacionament resta prohibit entre les 24 h i les 6 del matí a Falconera, Jòncols, Pelosa i Montjoi.

Díptics informatius i declaracions responsables per a persones autoritzades

En el pla informatiu, l’Ajuntament ha editat un fulletó en diversos idiomes per informar ciutadania i visitants, en el qual s’assenyalen les condicions d’accés entre el 15 de juliol i el 31 d’agost. Inclou un plànol amb les principals àrees d’aparcament del municipi i amb la ubicació dels serveis turístics que faciliten informació referent al Parc Natural (Oficina de Turisme), o els que ofereixen serveis de transport (tren turístic, parades de taxis i transport marítim de passatgers).

Pel que fa a les excepcions de persones autoritzades a accedir a l’àrea restringida dins l’horari de 10.30 a 16.30 h (residents, treballadors d’activitats del parc, transport de subministrament a establiments...) el consistori està ultimant els models de declaració responsable que cobriran aquestes possibles causes, els quals es trobaran en breu disponibles a través de la web roses.cat. En cas de clients d’establiments i d’empreses del Parc, caldrà mostrar la reserva corresponent en el punt de control d’accés.

Reunions de seguiment i coordinació

Ja s’ha posat en marxa una comissió de seguiment integrada per tècnics i polítics de les diferents àrees municipals que intervenen en l’aplicació del nou pla de mobilitat (Alcaldia, Medi Ambient, Seguretat Ciutadana, Infraestructures i Serveis, Turisme, Promoció Econòmica i brigades municipals, així com el propi Parc Natural del Cap de Creus), que té per objecte resoldre possibles incidències i avaluar les mesures que s’implanten aquest estiu.

A més, aquesta setmana s’ha mantingut també una reunió entre Policia Local i l’empresa de seguretat encarregada del punt de control que s’instal·làra a partir del dia 15 a la carretera de Montjoi, a l’alçada del mirador de Falconera, per tal de coordinar criteris i operatius. La contractació d’aquesta empresa ha estat realitzada per part de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, que col·labora en la implementació del pla.

Fase "0"

Paral·lelament a l’aplicació d’aquestes mesures, l’Ajuntament de Roses ja està treballant en un pla a llarg termini que inclourà la regulació "intel·ligent" i informatitzada de l’accés al Parc, així com l’adequació d’espais físics d’acord a les necessitats. El protocol que s’aplicarà a partir del 15 de juliol d’enguany, doncs, es pot considerar una "Fase 0" d’aquest procés més ampli i s’anirà adaptant i millorant gradualment cada any perquè sigui el més eficient i garantista amb la seguretat de les persones i amb la protecció del medi ambient.