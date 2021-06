La plataforma 'Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord' s'ha reunit aquest dijous amb el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, per mostrar la seva preocupació de l'impacte pel projecte del Parc Tramuntana, al golf de Roses. La trobada havia estat convocada pel mateix Ribó per conèixer el posicionament d'aquesta plataforma i saber quines accions s'estan fent. Els representants de l'entitat han manifestat que volen un model de transició energètica descentralitzat i participatiu i no grans projectes de produccions energètiques "impulsats per oligopolis". Durant la trobada, els membres de la plataforma també han entregat l'informe que han presentat al Ministeri de Transició Ecològica en resposta a la consulta prèvia.

En aquests documents, s'alerta que la zona on està projectat el parc té una gran fragilitat ecològica. A més, han anunciat que ja preparen les al·legacions que presentaran al projecte de Reial Decret sobre l'ordenació de l'espai marítim. En aquesta normativa es fixa la Costa Brava com l'únic lloc prioritari per a l'energia eòlica marina en tota la conca mediterrània.

La plataforma també ha entregat un manifest d'un grup de científics posicionant-se en contra del parc i les dotze mocions aprovades pels ajuntaments gironins per rebutjar la nova infraestructura (Roses, Vilanant, Torroella de Montgrí, Cadaqués, Ventalló, Regencós, Begur, Castelló d'Empúries, Colera, Pals, Figueres i Viladamat).

Ribó ha anunciat que entrarà en el registre tota la documentació i així afegir-la a l'expedient d'actuació d'ofici sobre la implementació de les energies renovables.