L’Ajuntament de Vilanant s’ha marcat per a finals d’aquest any el trasllat de les oficines municipals a la rectoria, un cop feta la rehabilitació. L’alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, remarca la necessitat de traslladar les dependències municipals, que són, ara, en un mòdul de l’antiga escola, cedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de manera totalment provisional. Les obres començaran al setembre i duraran un any.

Fa uns anys, mitjançant un acord amb el Bisbat de Girona, el consistori de Vilanant va adquirir l’antiga rectoria per destinar-la precisament a dependències municipals i serveis públics que, ara mateix, estan realitzant a precari en aquest antic mòdul escolar.

Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal van redactar un projecte per la rehabilitació de la rectoria de Vilanant, a partir d’un programa definit per l’Ajuntament en el que, a la planta baixa, es vol ubicar el dispensari mèdic i un espai per a la gent gran i, a la resta de plantes, destinades a les oficines de l’Ajuntament. Així tornarà les oficines al centre del poble.