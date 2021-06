Després de l’aturada i tancament de fronteres per la pandèmia del Covid-19, tornen a posar-se en marxa les línies de bus del projecte europeu de mobilitat transfronterera ConnECT: C1, C2, C3, C4 i C5, posades en funcionament l’any 2020.

En concret, les línies són:

C1 - Porté-Puigcerdà-Montlluís

Aquesta línia, la 566, connecta els ciutadans francesos amb l’Hospital Transfronterer i l’estació de tren de Puigcerdà, i als ciutadans de Puigcerdà i la Cerdanya els permet desplaçar-se en bus fins l’estació d’esquí de Porté o anar a Montlluís i d’allí arribar a Perpinyà.

C2 - Formiguera-Puigcerdà-Er

Amb aquest bus, de la línia 569, els ciutadans francesos compten amb dues expedicions per anar a l’Hospital Transfronterer i a l’Estació de tren de Puigcerdà.

C3 Figueres-El Voló (connexió amb Perpinyà)

Per aquesta línia és perllonguen fins al Voló cinc expedicions diàries per sentit de dilluns a dissabtes i tres expedicions per sentit els diumenges i festius. Des de Voló, a més, hi ha una àmplia gamma de serveis de bus que arriben fins a Perpinyà.

C4 Figueres-Sant Llorenç de Cerdans (connexió amb Arles i Perpinyà)

Per aquest itinerari, la unió entre l’Alt Empordà i el Vallespir es planteja amb la prolongació de la línia Figueres – Maçanet de Cabrenys fins a Tapis - Costoja i Sant Llorenç de Cerdans amb dues expedicions d’anada i dues de tornada de dilluns a dissabte. La millora incrementa també el servei entre Maçanet de la Selva i Figueres i tots els altres nuclis del recorregut.

C5 Camprodon-Prats de Molló-La Presta (connexió amb Arles, Perpinyà i Ripoll)

La línia C5 uneix el Ripollès amb Prats de Molló pel Coll d’Ares amb tres anades i tres tornades diàries. Garanteix les comunicacions entre Prats de Molló i Camprodon a través de Molló i, per tant, l’enllaç entre dues xarxes de transport públic que ara garantiran les comunicacions de la zona fins a Barcelona, Ripoll, Perpinyà o Girona.

Cinc línies d’autobús transfrontereres

El projecte ConnECT aborda uns eixos o corredors de mobilitat seleccionats per definir les 5 línies d’autobús transfronterer, amb els seus recorreguts, punts de parada i horaris, per coordinar-los amb altres modes de transport públic i sostenible. Aquests horaris es poden consultar en els fulletons adjunts a aquesta nota on també es poden captar els codis QR per tal d’accedir a tota la informació de servei.

Tota la xarxa de transport públic de la Regió d’Occitània, així com informació actualitzada de les línies ­-recorreguts, parades, horaris - ja es pot consultar al cercador de rutes “Mou-te amb transport públic per Catalunya”, des de la pàgina web i a través de qualsevol dispositiu mòbil.

El projecte ConnECT està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya-França-Andorra, i se centra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Situar els Pirineus al mapa d’Europa des de la presidència de la CTP

Des de novembre de 2019, la Generalitat de Catalunya ostenta la presidència rotatòria de la Comunitat de Treball dels Pirineus, CTP. El Pla de treball de la presidència catalana de la CTP 2019-2021 aborda cinc àmbits temàtics, corresponents als quatre eixos continguts a l’Estratègia pirinenca 2018-2024 (EPi): acció pel clima; promoció d’iniciatives i atractivitat; mobilitat, connectivitat i accessibilitat; governament de la CTP, més un d’específic sobre la gestió del POCTEFA.

Conscients de la importància de l’apropiació per part de la societat, la presidència catalana s’ha proposat un doble esforç d’acostament de la CTP als territoris de muntanya i fronterers, així com l’aprofundiment de la comunicació per augmentar la notorietat de la CTP entre la ciutadania. En aquest context, la presidència treballa per promoure contactes i intercanvis de bones pràctiques amb altres comunitats i plataformes transfrontereres.

En aquest sentit, el projecte europeu ConnECT respon a les expectatives marcades pel Govern de la Generalitat en tant que president d’aquest organisme.