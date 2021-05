La Diputació de Girona cedirà a l’Ajuntament de Siurana d’Empordà el tram de carretera des del poble fins al nucli de Baseia. Això suposarà que serà l’Ajuntament qui decidirà la millora que s’hi porta a terme. Des dels ens, davant les crítiques a l’actuació prevista a la carretera des de la C-31 defensen que s’actua per seguretat i que els índexs de trànsit de 591 vehicles al dia són correctes.

El diputat Jordi Xargay ha explicat que després de resoldre les al·legacions i escoltar l’Ajuntament se’ls ha cedit. La plataforma Salvem Siurana i el consistori no estaven d’acord amb la intervenció que s’hi preveia que consdieraven desmesurada. Segons Xargay, s’adequava als paràmetres. El traspàs fa que sigui el municipi qui decideixi quina millora s’hi porta a terme.

Xargay assegura que encara no hi havia cap projecte sobre aquest tram. Es tirarà endavant la millora des de la C-31 que ja està aprovada. Defensa que és per seguretat i que s’ha justificat el trànsit. La plataforma ho qüestiona però Xargay assegura que es mesura periòdicament. Davant les al·legacions es van posar dos mesuradors més en punts diferents que van «refermar» les xifres, diu el Diputat.

Les obres tindran un cost inferior al plantejat inicialment de 850.000 euros. Segons el Diputat està aproximadament la meitat.

Des de fa temps la plataforma intenta aturar uns treballs de millora que suposa ampliar la via fins als set metres i que consideren desproporcionats.