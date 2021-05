El PSC de Portbou va organitzar, divendres al vespre, un acte per reivindicar un canvi de govern a les pròximes eleccions municipals. Els socialistes, que a les eleccions municipals de 2019, no van presentar-se, han explicat que “sempre que el PSC ha estat a l’Ajuntament de la vila, els portbouencs i portbouenques han estat millor”. Gael Rodríguez, primer secretari de les Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) a Empordà i militant socialista de Portbou, es perfila com a futur alcaldable, l'any 2023.

"Ens trobem amb el poble encallat i es tracta d'anar desenvolupant el programa i de no perdre la rutina", ha explicat Rodríguez, el qual basarà la precampanya en quatre principals eixos: la cultura, el turisme, l'estació i la seguretat.

L’acte va comptar amb l’assistència i intervenció del diputat socialista Marc Lamuà, el president del grup socialista de la Diputació, Pere Casellas, les regidores de Llançà, Sílvia Barris, i de Figueres, Sònia Trilla, i de l’exregidor socialista de Portbou, Rafa Díaz.