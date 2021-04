L'Alt Empordà ha tingut una onada més de la Covid-19 que el conjunt de Catalunya

Segons les dades analitzades per INDIKA Pol de Salut i Social de l'Alt Empordà sobre aquest primer any de pandèmia del coronavirus, la comarca ha tingut una onada més de la Covid-19 que el conjunt de Catalunya, és a dir, que fins al març del 2021 ha experimentat quatre onades. En total, en aquests 12 mesos l'Alt Empordà va registrar 5.444 casos confirmats de la Covid-19, 224 defuncions i 1.098 ingressos hospitalaris.

Si bé és cert que cada territori català ha tingut les seves peculiaritats (comarca, municipi o ABS), en el cas de l'Alt Empordà s'observa que la primera onada de la Covid-19 va afectar poc als habitants de la comarca i a les residències de gent gran. Per contra, se'n va produir una altra al mes de juliol, quan a la resta de Catalunya aquesta segona onada no va tenir lloc fins passat l'estiu.

Tal com es veu al gràfic "Evolució del nombre de casos confirmats per PCR a l'Alt Empordà", una de les conseqüències d'aquest pic de contagis de més és que la comarca no ha tingut un període de temps llarg sense rebrots. També se'n desprèn que, després dels pics, sempre es produeix un aplanament de la corba d'incidència d'infeccions, però a partir de la segona onada aquesta reducció dels contagis a l'Alt Empordà no ha aconseguit situar-se al mateix nivell que en el període immediat posterior al confinament (maig-juny del 2020).

Si s'analitzen la resta de dades de la infografia, es pot concloure que l'evolució dels ingressos hospitalaris ha anat en paral·lel a la corba d'incidència de casos diagnosticats: així, prop d'un 20 % dels identificats per PCR a la comarca han estat ingressats a l'Hospital de Figueres (1.098), seguint la tendència del conjunt de Catalunya.

Proporcionalment, el rang de població més afectat ha estat el de majors de 80 anys per l'afectació del coronavirus en les residències. Pel que fa al perfil dels infectats, hi ha més diagnòstics en dones que en homes (60 % - 40%), seguint la tendència catalana. Finalment, l'edat mitjana de les persones positives ingressades a l'Alt Empordà ha disminuït a partir del setembre del 2020 gràcies a la realització de més proves a la població i a les escoles.