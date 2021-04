ERC Figueres comunica els guanyadors dels Premis Figueres Republicana aquest 14 d'abril

La guanyadora d'aquesta primera convocatòria dels Premis Figueres Republicana que convoca ERC Figueres ha estat l'empresària i administrativa ja jubilada, Carme Daviu i Batlle, per la seva defensa de la memòria de les persones deportades pel franquisme als camps de concentració i extermini i per la difusió que n'ha fet durant molts anys, tant des de l'Associació Triangle Blau, que va crear juntament amb el seu marit, Jordi Riera, i amb altres figuerencs i figuerenques, com des d'altres instàncies.

Tanmateix, els membres del jurat, encarregats de decidir els quatre finalistes, van decidir donar el Premi Especial del Jurat Figueres Republicana a l'Agrupació Cultural Atenea del Casino Menestral Figuerenc. Per la seva tasca en favor de la difusió de la cultura i el pensament, dos valors essencials del republicanisme, així com de la catalanitat. Valors que ha defensat des del seu naixement, el 1928, de la mà dels insignes Josep Puig Pujades, Joaquim Moner, Alexandre Deulofeu i Salvador Dalí pare i fins a la guerra civil, i des de la represa el 1983 fins a l'actualitat.

"Des d'ERC volem donar les gràcies a totes les persones que han participat en aquesta primera convocatòria dels premis; tant a les que han presentat candidatures, als membres del Jurat i a la militància que ha près la decisió final", diu Jordi Masmartí, president d'ERC Figueres. "Les dues guanyadores d'enguany ens fan molt feliços perquè són dos exponents molt clars dels valors que el nostre partit defensa des de fa 90 anys i que volem que siguin ben presents al nou país que estem construint".

Les candidatures als premis les va presentar en primera instància la ciutadania figuerenca; posteriorment un jurat amb quatre personalitats figuerenques (Erika Serna, Joan Anton Poch, Mireia Pérez i Sebastià Roig), van seleccionar quatre candidatures de persones per al premi Figueres Republicana, a més d'una entitat per al Premi Especial del Jurat Figueres Republicana ?una prerrogativa especial del jurat?. Finalment, les quatre candidatures es van sotmetre a votació entre la militància de la Secció Local.