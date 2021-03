ERC Figueres escull les quatre candidatures que optaran al Premi Figueres Republicana

El jurat dels premis Figueres Republicana constituït per Joan Antoni Poch (JAP), Erika Serna, Sebastià Roig i Mireia Pérez i presidit pel president d'ERC a Figueres, Jordi Masmartí, ha escollit els següents finalistes per a la primera edició d'aquests premis que organitza ERC Figueres:

Dolors Bassa i Coll (consellera de Treball, Afers Socials i Famílies cessada per l'aplicació de l'article 155 de la Constitución Española); Carme Daviu i Batlle (emprenedora i curadora de l'entitat Triangle Blau durant molts anys); Abderrahim El Hakam i Abajtour (treballador d'Ecoserveis i activista pels drets dels treballadors) i Jan Millastre (activista social per les condicions de vida de les persones cremades i amb discapacitat).

El premi Figueres Republicana entra amb aquestes nominacions a la fase final, en què la militància d'ERC decidirà el guanyador/guanyadora d'aquesta primera edició. Així mateix, el jurat comunica que ha designat també, per a aquesta edició, un guardonat amb el Premi Especial del Jurat Figueres Republicana, que es farà públic el proper 14 d'abril, Dia de la República, juntament amb la persona que la militància d'ERC elegeixi per al premi d'enguany.

«No ha estat fàcil escollir entre les onze candidatures totals presentades, tant a persones com a entitats; ja que totes plegades reunien molts mèrits; tanmateix, s'havia de fer una selecció i el jurat ha estat precís, quirúrgic. Ara, és la militància qui tindrà la difícil tasca de triar la persona guanyadora», afirma Jordi Masmartí, president d'ERC a Figueres i com a tal president nat del jurat dels premis.



DOLORS BASSA I COLL (Torroella de Montgrí, 1959)

Mestra, psicopedagoga, activista social i política. Ha estat regidora a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, secretària general de la UGT a les comarques de Girona, diputada al Parlament de Catalunya i consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. Condemnada injustament a presó pels fets de l'1-O, actualment es troba en règim de semillibertat. Com a interna del Centre Penitenciari del Puig de les Basses de Figueres, ha treballat en defensa dels drets i la dignitat de totes les persones preses.



CARME DAVIU I BATLLE (Figueres, 1941)

Empresària i administrativa. La defensa dels valors de la República li ve de petita, quan a casa seva van amagar persones perseguides pel franquisme que fugien cap a França. Va ser una de les fundadores de l'Associació Triangle Blau, entitat en què es va bolcar, juntament amb el seu marit Jordi Riera, que ens va deixar el passat novembre; ha estat l'organitzadora i ànima de les activitats de l'Associació, a més d'anar sovint a escoles, instituts i institucions diverses a difondre la Memòria Històrica. Encara hi col·labora.



ABDERRAHIM EL HAKAM ABAJTOUR (Snada, Rif, 1969)

Treballador i activista sindical d'origen amazic. Republicà per naixement i conviccions, arriba a Figueres el 1989, tot sol, buscant millorar les seves condicions de vida i ajudar la seva família. Treballa en diferents oficis i s'afilia a la UGT per defensar els drets dels treballadors. Actualment, treballa a ECOSERVEIS i és delegat sindical. La seva aspiració és ser bona persona i ajudar la gent. Com a militant de base de la secció local d'ERC, és un membre actiu i col·laboratiu, sobretot en actes i campanyes.



JAN MILLASTRE (Lladó, 1976)

Activista social i del món de la discapacitat. Un accident de feina va resultar en cremades al 90% del seu cos, però sobreviure'l li va servir per mirar endavant. Va fundar l'associació Kreamics, Associació d'Afectats per Cremades de Catalunya, que presideix, i treballa amb el Grup Editor de la Revista de la Discapacitat (GERD) de Sarrià de Ter, ONG que treballa amb persones discapacitades per potenciar-ne les capacitats. Amb el GERD ha endegat i continua actuant en projectes solidaris per a Sud-Amèrica. També és president de la Coordinadora d'ONG Solidàries.