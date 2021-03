La ponència d'energies renovables talla les ales al projecte eòlic Terrades

L'Ajuntament de Capmany ha informat de la resolució de la ponència d'energies renovables relativa al parc eòlic Terrades. «Ha informat desfavorablement la seva viabilitat tant per motius naturals i de biodiversitat com per motius urbanístics», assegura el consistori capmanyenc.

«És una resolució susceptible de recurs per la promotora», manifesta el consistori que té Joan Fuentes com a batlle. Aquest equip de govern garanteix que això és «una gran notícia per al nostre municipi, sobretot pel nostre patrimoni i per a la defensa dels nostres valors paisatgístics i tradicionals».

La plataforma Albera Lliure de Molins, per la seva banda, havia engegat, setmanes enrere, una campanya per anar frenant els projectes de parcs eòlics pendents de la decisió de la ponència d'Energies Renovables del govern de la Generalitat.

Un dels primers eren els Parcs Eòlics Cronos i Terrades. La plataforma demanava que la ponència declarés la inviabilitat dels emplaçaments dels avantprojectes per incompatibilitat absoluta amb el patrimoni geològic, megalític, natural i cultural d'aquest espai i amb el seu futur econòmic basat en un turisme de qualitat. El Parc Eòlic Cronos s'instal·laria entre Agullana i Capmany amb una trentena de molins, mentre que el de Terrades se situaria entre Capmany i Biure, amb nou molins.