Peralada anima els veïns a elegir en què volen invertir 40.000 euros

Els pressupostos participatius, que porten per nom Participa Peralada, representen un pas més per avançar cap a un model de democràcia directa que impliqui la població en els processos de decisió, ja que podrà fer propostes, debatre-les, prioritzar-les i decidir. S'hi destinaran 40.000 euros del pressupost del 2022. «Com que aquest pressupost no s'aprovarà fins a finals d'any, el percentatge exacte que s'hi destina no el sabrem fins a saber el total d'inversions que pressupostarem», explica Miquel Brugat, que és el segon tinent d'alcalde i regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Peralada.

D'aquesta manera, totes les persones que viuen o tenen algun vincle amb Peralada i Vilanova de la Muga poden presentar propostes per millorar el municipi, fins al dia 4 d'abril a les urnes que s'han habilitats al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec o als centre cívics El Centre de Peralada o La Sala de Vilanova de la Muga.

Brugat també diu que els pressupostos participatius i la creació d'una àrea específica «era un dels compromisos del programa de l'actual equip de govern. Un projecte com aquest –afegeix Brugat– en el qual involucres la població, entitats i als grups d'interès en aspectes com la presa de decisions, ens enriqueix a tots i, a més, és una oportunitat per donar-nos a conèixer i ser més transparents». Les condicions també diuen que han de ser inversions d'interès públic i de competència municipal.