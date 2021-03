Una persona morta per Covid-19 a l'Hospital de Figueres després de dues setmanes sense defuncions

El balanç d'aquest dilluns 22 de març de la Fundació Salut Empordà (FSE) registra una mort més per Covid-19 després de dues setmanes consecutives sense cap defunció. El total, des de l'1 de juliol de l'any passat, és de 104 morts.

Actualment hi ha 19 pacients ingressats per coronavirus a l'Hospital de Figueres, són un menys que els registrats fa una setmana. Per una altra part, continua sense registrar-se cap professional positiu de Covid.

El balanç global, des de l'1 de juliol de 2020, mostra que s'han registrat 981 casos positius de coronavirus i s'han donat 828 altes hospitalàries.