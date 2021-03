Pugen a vint els ingressats per Covid-19 a l'Hospital de Figueres

L'Hospital de Figueres registra cinc ingressats més per coronavirus, respecte al balanç de la setmana passada. Actualment hi ha vint pacients ingressats, segons les dades facilitades per la Fundació Salut Empordà (FSE).

Per segona setmana consecutiva, no s'ha registrat cap defunció per coronavirus i no hi ha cap professional sanitari de la FSE que estigui de baixa afectat per la Covid-19.

Des de l'1 de juliol els centres de la FSE han registrat 969 casos positius de coronavirus. S'han donat 806 altes hospitalàries i s'han produït 103 defuncions.