Mig centenar de persones tornen a reclamar un IVA al 10% per la perruqueria i estètica

Mig centenar de professionals del sector de la perruqueria i l'estètica tornen a reclamar una reducció de l'IVA al 10% a la Rambla de Figueres. La convocatòria ha sigut una vegada més d'àmbit estatal a través de la plataforma Creer en Nosotros i a Figueres ha comptat amb el suport del Gremi de Perruquers de l'Alt Empordà i del Gremi de Perruqueria d'home de Figueres.

La protesta ha servit per mostrar la creació de l'Aliança per la baixada de l'IVA al 10% a perruqueria i estètica. "Una aliança amb el propòsit de dir al senyor Sánchez que anem a per totes", ha indicat la representant de Creer en Nosotros, l'esteticista Jasmin.

Per l'escenari de la Rambla han passat diverses professionals de la perruqueria i l'estètica de Figueres i Roses, on han remarcat la "injustícia" de l'IVA al 21% que tenen al sector.

S'ha fet la lectura del manifest conjunt i la protesta ha tornat a ser en un ambient festiu amenitzat amb música. Entre les persones concentrades hi havia diferents representants polítics de Junts per Figueres i de Vox. Del primer, hi havia el seu portaveu, Jordi Masquef, Manel Rodríguez i Pilar Sànchez. Del segon, hi havia el diputat al Parlament per Girona, Alberto Tarradas.