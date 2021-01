Un centenar de persones reclamen a Figueres la reducció de l'IVA per la perruqueria i estètica

Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí a la Rambla de Figueres per reclamar una reducció de l'IVA a la perruqueria i l'estètica. Els professionals del sector reivindiquen que són un servei essencial i, com a tal, volen tenir l'IVA al 10%. L'any 2012 el sector de la perruqueria i l'estètica van patir una pujada del 8% al 21% d'IVA amb una reforma del govern de Mariano Rajoy i ara volen "recuperar el que era nostre", ha reivindicat l'esteticista Jasmin des de l'escenari de la Rambla.

Albert, en representació del gremi de barbers, ha manifestat que "ens agrada molt queixar-nos en petit comitè a les perruqueries, li mengem el cap al client amb la pujada de l'IVA però no estem acostumats a queixar-nos formalment, i ara no podran dir que no ha passat". I ha demanat a les administracions que escoltin les seves demandes recordant "la dificultat que hi ha en fer que els nostres negocis avancin".

En un ambient festiu acompanyat per una disco mòbil, les persones s'han concentrat mantenint les distàncies de seguretat ocupant gairebé la meitat de la Rambla. Entre els concentrats hi havia l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.

La concentració s'ha convocat a nivell estatal per la Plataforma d'Imatge Personal Creer en Nosotros i per la Plataforma Peluqueros Unidos de España.