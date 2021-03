El Dia Internacional de la Dona Treballadora se celebra cada 8 de març i està reconegut per l'Organització de les Nacions Unides (l'ONU). És un dia aprofitat tradicionalment per a reivindicar el feminisme denunciant el sexisme. Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seva participació, juntament amb els homes, en l'àmbit laboral, i molts altres esper tant pel dret a la independència econòmica.

A l'Alt Empordà, aquesta diada se celebra amb nombroses activitats.

Més informació sobre el Dia de la Dona a l'Alt Empordà.