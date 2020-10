Revolució Jove: «Estem en aquesta agrupació per tenir la nostra pròpia veu al poble»

Una vintena de nois i noies vilafantencs s'han organitzat per promoure activitats

Parlem amb Júlia Domènech i Víctor Grau, dos dels membres del grup Revolució Jove Vilafant.



Què és Revolució Jove Vilafant?

Júlia Domènech (J.D): Som una agrupació de joves de Vilafant, compromesos amb el nostre municipi i que volem fer activitats per tot el públic. Volem fer activitats que també comportin recaptar diners per fundacions, ONG, etc. Tot just estem començant, però tenim moltes coses pensades.

D'on sorgeix aquest projecte?

Víctor Grau (V.G.): Des que anàvem a l'ESO, molts de nosaltres anàvem a les tardes a l'Espai Jove. A partir d'aquí vam començar a fer activitats com la Nocturna, els Reis o col·laboracions a Ràdio Vilafant. Aquestes accions van anar fent que creéssim un grup que s'ha convertit en aquesta Revolució Jove. Ha sigut una iniciativa de l'Ajuntament de Vilafant, que vol donar un lloc als joves que ja som una mica grans per ser a l'Espai, però que seguim tenint ganes de fer coses. També serem una mena de missatgers entre el consistori i el jovent del poble. Volem recalcar que som un grup autònom, que estem vinculats amb l'Ajuntament i l'Espai Jove, però que som a part.

El 18 de setembre passat vau organitzar un cinema a la fresca a l'Espai Àgora dins dels actes de la Festa Major de Vilafant. Com valoreu aquesta primera activitat com a Revolució?

J.D.: Molt positiva! Estem acostumats a fer moltes coses amb l'Espai Jove, però que després vingui poca gent. Aquest cop van venir unes 140 persones, que ens van dir que els havia agradat molt i que repetíssim. Així vam poder celebrar la nostra festa de manera segura i complint totes les mesures.

V.G.: Tenim la teoria que a Vilafant tot el que es faci costa molt que triomfi perquè sempre queda a l'ombra de Figueres. Altres anys per les festes de Sant Cebrià, des de l'Espai Jove, organitzàvem algun concert el divendres a la nit, però aquest any vam pensar en una activitat que poguéssim fer adaptant totes les mesures, i la projecció d'una pel·lícula va ser una molt bona alternativa.

Teniu prevista alguna activitat pròximament?

J.D.: Ara estem en un punt en què volem fer alguna activitat, però amb totes les mesures és més complicat. Ara vindrà la castanyada i/o Halloween, però aquest any no podrem repartir castanyes, malgrat tot alguna cosa farem.

Quants en formeu part?

V.G.: Som una vintena de persones. Tenim un grup més estable i d'altres que hi són segons la disponibilitat. Som un grup obert, i convidem que la gent vingui i faci propostes, a través del nostre Instagram @revoluciojovevilafant, a l'Espai Jove o venint en alguna activitat.

Creieu que, en general, cal que es tingui més en compte la veu dels joves?

J.D.: Oi tant! Si nosaltres estem en aquesta agrupació, és per tenir la nostra pròpia veu al poble, fer coses bones i que també se'ns deixi de culpar per tot, com ha passat amb els rebrots.

V.G.: En molts llocs els joves tenen molt poca veu. Però per la nostra experiència, el govern municipal de Vilafant aposta bastant pels joves en tots els àmbits i creuen en nosaltres. Sempre ens han donat l'oportunitat de participar i fer coses, que en altres llocs no es podrien fer perquè no hi ha aquest vincle de confiança mútua.