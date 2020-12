Joves vilafantenques, feministes, i amb ganes de combatre actituds masclistes

Vero, Alba, Berta, Aina i Elia –estudiants de primer de Batxillerat, vinculades a l'Institut de Vilafant, i cansades d'haver de conviure amb actituds masclistes– són algunes de les impulsores de La Veu Lila. Un grup feminista sorgit amb el suport de l'Espai Jove i l'Institut de Vilafant i que ara compta amb una desena de noies.

Conscients que encara els queda molt per aprendre, es declaren obertament feministes i defensen la igualtat entre homes i dones. «Fartes» d'haver de conviure amb el masclisme, volen transmetre que aquest «encara està molt present en la nostra societat», indica una d'elles.

En els últims anys han descobert com actituds que es consideraven normals per com n'estaven d'arrelades, són actituds masclistes i per això «totes estàvem interessades a fer un grup feminista», diuen. Han creat un espai on compartir experiències i alçar la veu. Una eina que les ajuda, «per adonar-me que hi ha coses que deien els meus pares, qui neteja a casa, o ara que s'apropa a Nadal, qui s'aixeca a desparar taula, són accions masclistes», enumeren.

Creuen que és important generar l'empatia necessària per avançar en el camí cap a la igualtat. En aquest sentit volen deixar clar que «el feminisme no és una cosa de superioritat de les dones, sinó tot el contrari, busca la igualtat», afirmen. Per això, el grup és obert també a homes, creuen que també és important que ells formin part d'aquest procés, «tot i que només s'ha interessat un, no tenen iniciativa», lamenten.

La seva intenció és estendre La Veu Lila arreu de la comarca i donar-se a conèixer per «ajudar a més noies». No volen restringir ni per edat, ni gènere, ni ubicació, defensen que és important ampliar un projecte.



Espai Jove

L'Espai Jove de Vilafant ha sigut una peça important en la creació de La Veu Lila. «Vam anar a l'institut per planificar el Pla Local de Joventut i saber què es coïa entre els joves, vam fer un joc de globus amb diferents temàtiques i vam veure que hi havia molts liles, que eren de feminisme»­, explica Ruth Casteys, dinamitzadora de l'Espai Jove. «Els vam proposar si volien fer alguna cosa i elles van respondre molt bé i de seguida va sorgir el nom, el logo i a moure's molta cosa», afirma Casteys.

L'entitat municipal les ha ajudat en aquest procés facilitant l'organització d'activitats per ampliar el seu coneixement de feminisme. A més, tenen a disposició el local com a «seu» per si alguna persona que contacti amb elles necessita parlar o compartir experiències.

Van néixer el mes de març passat, dies abans que es declarés una pandèmia mundial. Fet que les va distanciar, obligatòriament, de l'institut i de la societat. Això va fer aturar una mica la seva activitat que tot just engegava. El recent reconeixement del Consell Nacional de Joventut els hi ha fet agafar empenta per continuar fent créixer el seu projecte.



Premi Singular 2020 del CNJC

La Veu Lila ha estat guanyadora del Premi Singular en la 18a edició dels Premis de l'Associacionisme Juvenil, organitzats pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). Un premi que els ha fet molta «il·lusió» perquè consideren que el seu projecte «és necessari».