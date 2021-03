Detingudes 55 persones per cultiu o tràfic de marihuana a l'Alt Empordà en sis mesos

L'Alt Empordà és un dels principals territoris de l'Estat on es cultiva marihuana il·legalment. Segons informa el cos de Mossos d'Esquadra, en els darrers sis mesos, a la comarca s'han interceptat 11.793 plantes de marihuana, 48,9 quilos de marihuana i 154,37 quilos de cabdells. També s'han intervingut 945 esqueixos de plantes, un quilo d'haixix i 16.000 euros en metàl·lic. S'han fet 24 entrades i registres judicials, 17 dels quals han sigut a Figueres, i s'han detingut a 55 persones relacionades amb el tràfic de drogues. Unes dades que poden justificar la fama que té la comarca de ser l'hort europeu.

FOTO: MOSSOS D'ESQUADRA

L'inspector en cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos d'Esquadra de Figueres, Alfons Sánchez, ratifica que això és a causa de la proximitat amb la frontera, però sense obviar «la diferència legal» amb el país veí. L'article 368 del Codi Penal tipifica el delicte contra la salut pública, on s'engloba el tràfic o cultiu de drogues estupefaents, el qual indica que la condemna pot ser de tres a sis anys de presó, si es tracta de substàncies o productes que causin un mal greu per a la salut. La marihuana queda fora d'aquesta tipologia i, per tant, la condemna es redueix d'un a tres anys que, sense antecedents, es podria eludir la presó. Cal destacar, però, que sempre es tenen en compte els agreujants com seria l'organització criminal, la possessió o ús d'armes, l'ocupació d'immobles, el frau elèctric, etc. Unes situacions que cada vegada es donen més.





FOTO: MOSSOS D'ESQUADRA

FOTO: MOSSOS D'ESQUADRA

Els Mossos d'Esquadra calculen quei cada vegada s'està estenent més per tot el territori català. L'inspector Sánchez adverteix que, a més de la normativa, hi ha un atractiu del cultiu i tràfic a causa de la crisi i, «a l'Empordà hi ha gent que ha deixat la pagesia o la construcció, per la crisi o perquè no arriben a final de mes, per dedicar-se al ´julivert', com li diuen». Com és habitual, hi ha diferents perfils del delinqüent, però hi ha un que és «professional». Els que funcionen com a organització, explica Sánchez,Després, «blanquegen els diners guanyats amb compra d'immobles, negocis, o a paradisos fiscals», diu l'inspector.

Cada vegada hi ha més naus industrials on fan activitats paral·leles per camuflar el cultiu, com el darrer cas del carrer Bruguera de Figueres, on simulaven ser una empresa de fruiteria. En aquest cas, també van detectar un dels perills afegits més freqüents que troben des de la Unitat d'Investigació de l'ABP de Figueres, l'assalt. Aquesta situació, que comporta violència, és quan els traficants prefereixen assaltar en comptes de cultivar.

L'inspector Sánchez assegura que, en aquests darrers anys, els Mossos d'Esquadra han millorat molt la intel·ligència policial envers aquesta classe de delictes, però destaca la importància de la col·laboració ciutadana i la prevenció per frenar-ho.