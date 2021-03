Alfons Sánchez (ABP Figueres): «Si volem impactar en el tràfic de drogues, s'han d'aplicar condemnes més dures»

Alfons Sánchez (Figueres, 1968) és Mosso d'Esquadra des de l'any 1992 i des de 2010, és l'inspector en cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Figueres. Des de llavors, és quan més ha proliferat la problemàtica amb la marihuana a la comarca.

Les dades dels últims mesos són rellevants, solen ser així?

Hi ha ABP que no arribaran mai a aquestes dades. No és per sentir-nos orgullosos, però és una realitat. El que entristeix és que malgrat tota aquesta feina que hem fet durant anys, caiguin condemnes que no impactin reduint el cultiu i el tràfic de marihuana.

Per què hi ha tantes confiscacions?

Perquè estem al costat de la frontera on hi ha un país veí que té una demanda important, és un comprador compulsiu. A més de la diferència legal, a Espanya, per desgràcia, no és tan contundent com a França. Allà, amb les quantitats que confisquem aquí la persona aniria a la presó amb una condemna més dura. Això és el que reclamem des de fa molt temps, des de la judicatura fins a nosaltres. Som conscients que, si volem impactar, s'han d'aplicar unes condemnes més dures.

És cert que som l'hort europeu?

Sí, i cada cop anem a més. Què seria de Catalunya si no haguéssim fet la feina que hem fet? També gràcies als policials locals i altres cossos, Endesa i altres operadors, que ens han ajudat molt.

Hem vist casos de cultiu o tràfic relacionats amb armes, ha incrementat la violència?

Sí. Hi ha un fenomen paral·lel que és l'assalt, que és el que roba els que cultiven. Per defensar-se i evitar ser assaltats per grups violents que es dediquen també al tràfic, però que no cultiven, intenten defensar-se o tenir una eina dissuasiva per no ser objecte del robatori. Utilitzen des d'una carabina, una escopeta de balins fins a armes detonadores, simulades o de veritat

També hi ha altres delictes relacionats?

Sí, com el frau elèctric o l'ocupació d'immobles. I en aquest cas, també, l'impacte que podem fer amb la normativa vigent deixa molt que desitjar.