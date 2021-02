L'Ajuntament de Figueres alerta d'una possible estafa a domicilis particulars

L'Ajuntament de Figueres ha alertat d'una possible estafa vinculada amb el servei d'aigües. Segons ha explicat a través de les xarxes socials, durant les darreres hores, Fisersa hauria rebut trucades de veïns de Figueres alertant de la presència de "professionals de la companyia d'aigües". Segons les informacions d'aquestes veïns, aquestes persones s'adreçarien als domicilis particulars dels usuaris per intentar vendre productes.



L'Ajuntament adverteix que "cal anar amb molt de compte, ja que es tracta de personal no autoritzat per l'Ajuntament de Figueres, ni tampoc per Figueres de Serveis, SA (FISERSA), l'empresa municipal que gestiona el subministrament d'aigua al nostre municipi". Afegeixen que si algú es troba en aquesta situació, el primer que ha de fer és trucar a la Guàrdia Urbana.





??Atenció? Durant les darreres hores, Fisersa ha rebut trucades de veïns de la ciutat de Figueres, alertant de la presència de "professionals de la companyia d'aigües" que s'adrecen als domicilis particulars dels usuaris per intentar vendre productes. — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) February 24, 2021