Roses celebra dilluns el primer acte a l'Aula Gastronòmica

L'Aula Gastronòmica albergarà el proper dilluns 22 de febrer, a partir de les 10.30 h, la presentació del Segell "Gastronomia d'Origen" promogut per Empresaris Roses-Cap de Creus. Una iniciativa que té per objectiu potenciar la gastronomia com a pol d'atracció turístic i que garantirà que els establiments del municipi i de la comarca adherits fan servir producte local i de proximitat.

L'acte s'iniciarà amb la ponència dels representants dels agents implicats en aquest projecte i la intervenció d'un gran referent al món culinari: Ferran Adrià. A més, hi haurà l'entrega de reconeixements als restaurants adherits al Segell.



Aquest serà el primer acte que acull l'Aula Gastronòmica de Roses, un dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius del 2018 que, executada per l'Àrea d'Urbanisme i gestionada per l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, neix per posar en valor el món de la pesca i la gastronomia rosinca i empordanesa. A més, hi haurà l'entrega de reconeixements als restaurants adherits al Segell.