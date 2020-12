L'Ajuntament de Vilafant aprova el pressupost del 2021 per majoria absoluta

L'Ajuntament de Vilafant aprova un ?pressupost de 5.531.000 euros marcat per les partides de despesa social per poder ajudar a les empreses i a les famílies del municipi que estan patint la situació de crisi econòmica derivada de la Covid-19. Des de l'Ajuntament preveuen pel 2021 una baixada dels ingressos i per això el pressupost és 100.000 euros inferior al de l'any anterior, «hem fet sobretot un pressupost de contenció de la despesa i amb un marcat accent social. Hem creat una partida especial per ajudar a les famílies i el teixit productiu del nostre municipi»?, ?destaca Consol Cantenys alcaldessa de Vilafant.

Un pressupost que prioritza, sobretot les partides socials destinant més de 100.000 euros en ajudes i assistència social. La reactivació econòmica del municipi també és un altre punt important d'aquest pressupost, ja que preveu una ?partida de 50.000 euros destinats a ajudes per a les famílies i el teixit productiu de Vilafant que està patint les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19. Una altra de les partides que es prioritza, és la destinada a avançar en el pla d'habitatge ?«volem reactivar l'economia i també ajudar a les famílies amb el pla d'habitatge que sobretot està enfocat en l'ajuda a l'estalvi energètic d'aquelles persones vulnerables»? ?explica el regidor d'hisenda Kiko Marín.

El pressupost pel 2021 preveu ?818.000 euros en inversions que busquen contribuir a la reactivació econòmica, com per exemple la inversió per portar la xarxa de ?Fibra Òptica als polígons industrials amb una partida de 115.000 euros. També es preveuen obres importants com la construcció de la vorera del carrer de Mas Bonet que enllaçaria amb el carrer Figueres remodelat fa dos anys. Un altre de les inversions importants d'aquest pressupost, ?135.000 euros?, és la partida dedicada a ?portar els serveis als terrenys on s'ubicarà l'edifici de l'institut?. L'estalvi energètic és una altra de les prioritats de les inversions d'aquest pressupost, ja que es destinarà una partida de ?18.000 euros pel projecte d'estalvi energètic i una altra partida de?40.000 euros per instal·lar plaques solars a l'escola les Mèlies?, l'escola més gran que hi ha el municipi, i per tant la que genera un consum més elevat.

Un pressupost pel 2021 que s'ha fet de manera consensuada amb tots els grups polítics que formen part del plenari municipal que han fet diferents aportacions, això s'ha vist reflectit en la votació que ha rebut el suport de tots els grups? aprovant inicialment aquest pressupost per majoria absoluta.