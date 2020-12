UP convoca tractorades per reclamar mesures urgents per a la pagesia

El sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) convoca, pel dilluns 21 de desembre, al matí, una dotzena de mobilitzacions, amb tractors i vehicles, arreu del territori, per reclamar mesures urgents per a l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura, i a favor del territori i de l'espai agrari amb el lema Ara, més necessaris. Ara, més pagesia. A les comarques de Girona, hi haurà quatre tractorades (Alt Empordà-Baix Empordà, Garrotxa, Ripollès i Pla de l'Estany-Gironès-Selva), dues a les Terres de l'Ebre (zona del Delta i zona interior), dues a les comarques de muntanya (Pallars i Cerdanya), una al Camp de Tarragona (el Morell-Tarragona), una a la Plana de Lleida (a Lleida, amb tractors que arribaran de Térmens, Mollerussa i Juneda), una a l'Alt Penedès (Vilafranca), i una a Osona-Lluçanès (Vic). –Vegeu enllaç adjunt al comunicat amb tots els itineraris–.

El sindicat reclama més de 30 mesures al Govern de l'Estat i al de la Generalitat, entre les quals un bon ús dels nous ajuts de la Política Agrària Comuna i dels fons de recuperació econòmica per als sectors més afectats per les dificultats de distribució i per la caiguda de preus en origen, així com per les adversitats climàtiques. Al mateix temps, la ramaderia demana actuacions pendents que la ordenin a Catalunya. En la defensa de l'espai agrari, el sindicat denuncia que el Govern tolera la depredació de les zones agrícoles amb el model d'implantació massiva de les energies renovables. Unió de Pagesos també lluita per la supervivència del Delta de l'Ebre davant l'estratègia del Ministeri de Transició Ecològica que implica deixar-lo retrocedir.

Davant les dificultats de distribució i la caiguda de preus, el sindicat reclama, tant al Ministeri com al Departament d'Agricultura, que utilitzin els fons del període transitori de la Política Agrària Comuna (PAC) i els fons de recuperació econòmica addicionals del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2021-2022 per atendre els sectors afectats per les restriccions derivades de la pandèmia i els que s'han vist afectats per circumstàncies excepcionals o per l'evolució del mercat. Si això no és suficient, proposa que aprovin ajuts extraordinaris de minimis per a la recuperació econòmica permesos per la Unió Europea.

El sindicat reclama la correcció de l'aplicació injusta de la PAC a l'Estat espanyol, l'establiment de la figura de l'agricultor actiu i pràctiques equivalents considerades com a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient perquè no sigui obligatori abandonar capacitat productiva. A més, demana la regulació de la revenda a pèrdues i la quota que determina la posició de domini a la cadena alimentària i l'equiparació de les cotitzacions de la pagesia quan aquesta contracta treballadors per compte aliè.

D'altra banda, Unió de Pagesos exigeix al Govern de la Generalitat un decret llei que deixi sense efecte les obligacions addicionals del Decret de fertilització i dejeccions ramaderes per ajustar-lo a les mesures europees. El sindicat també demana la modificació del decret d'ordenació de les explotacions ramaderes per limitar-ne la dimensió i eliminar-ne l'obligació de la tanca perimetral, així com l'actualització del concepte d'Unitat de Bestiar, la modificació de la distància entre granges d'aviram i porcí, i blindar i protegir les granges de verres. També cal estendre a tots els sectors els preus sectorials de referència de l'Observatori Agroalimentari de Preus.