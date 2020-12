Sindicats i Fisersa acosten posicions a Figueres mentre la brossa s'acumula

Les posicions s'acosten però, de moment, encara no hi ha acord per desconvocar la vaga d'escombraries de Figueres, que va començar aquest dimarts. Tot i que no hi ha hagut reunions, des de fa hores s'han intensificat les converses. Segons ha pogut saber l'ACN, Fisersa ha fet arribar una proposta "més concreta" sobre el manteniment de les condicions laborals dels treballadors que passin a l'empresa des d'Ecoserveis. El document clarificaria el que l'empresa ja va fer arribar als treballadors assegurant que es comprometia a garantir-los les condicions però que, segons els sindicats, no oferia suficient seguretat jurídica per aturar la vaga.

Els convocants, CCOO i Co.bas, reclamen precisament que es garanteixi que els treballadors no perdran els seus drets amb la separació de serveis.

Paral·lelament, hi ha prevista una reunió per abordar la negociació del conveni d'Ecoserveis el proper 15 de gener, on també s'ha ofert a participar la UTE Brócoli que gestiona el servei de parcs i jardins.

Precisament, aquest dijous el sindicat CSIF s'ha desvinculat de la convocatòria, que ha qualificat de "desproporcionada" i "poc o gens" justificada.