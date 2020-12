El CSIF es desmarca de la vaga d'escombraries de Figueres i la qualifica de "desproporcionada"

El sindicat CSIF es desmarca de la vaga d'escombraries de Figueres i la qualifica de "desproporcionada". El sindicat, que té representació a l'empresa i que reuneix els tècnics i administratius d'Ecoserveis, denuncia que se'ls ha impedit participar en l'assamblea de la convocatòria de vaga i diu que no pot donar-li suport perquè la veu "poc o gens justificable". En un comunicat, diu no entendre que per què les protestes no van començar quan es va subrogar el personal de parcs i jardins a la UTE Bròcoli a finals de l'any passat "si el motiu és la separació dels serveis". També afirma que en una reunió es va "deixar clar" que l'estudi de la possible separació de serveis de neteja viària i residus estava "pendent" fins a finals del 2021.

"El CSIF entén que, en l'actualitat, Fisersa-Ecoserveis, està complint rigorosament amb el conveni actual, denunciat per la part social amb posterioritat a la convocatòria de vaga, i que l'empresa té previst l'inici de les negociacions la primera quinzena de gener de 2021", remarquen al comunicat.

En aquest sentit, diuen que compten amb un document de compromís de Fisersa sobre el mateniment dels drets econòmics i socials dels treballadors. "Per tot això, i especialment per el moment sanitari que ens afecta, entenem que la mesura de pressió que representa aquesta vaga és totalment desproporcionada", insisteixen.

La vaga d'escombraries, que va començar aquest dimarts a la nit, l'han convocat els sindicats CCOO i Co.bas, majoritàris a la plantilla.