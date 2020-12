L'Ajuntament de Figueres avança en la municipalització de l'enllumenat públic

El ple ordinari del mes de desembre de l'Ajuntament de Figueres avança el procés de municipalitzar l'enllumenat públic. L'aprovació de la memòria justificativa es produeix poques hores abans de la vaga indefinida convocada per la plantilla d'Ecoserveis, que afecta també el servei d'enllumenat. Els convocants de la vaga van demanar treure aquest punt de l'ordre del dia perquè es produïa en plena negociació del conflicte amb la plantilla. El vicealcalde i responsable de l'àrea de Territori i Serveis Públics, Pere Casellas, destaca que la memòria estudia la viabilitat de la municipalització i, en aquest sentit, resulta que «ens suposa un estalvi de 238.000 euros anuals». L'anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO) del projecte indica com un dels dos inconvenients de la municipalització que «els processos de selecció de personal són menys senzills que en la gestió indirecta», tal com advertien els representants dels treballadors. En aquest sentit, Casellas assegura que tots els treballadors que se subroguin «conservaran la totalitat de la seva escala salarial, dels seus drets i dels seus llocs de feina» i així ho expressa un escrit de Fisersa dirigit a la plantilla. El representant de CCOO, Pau Gálvez, advertia de la por a la «inseguretat jurídica» que suposaria passar d'una empresa privada a una pública. Casellas aclara que «no hauran de passar cap oposició perquè Fisersa és una empresa de dret privat i els treballadors no han de tenir cap por». En definitiva, el govern assegura que la subrogació del personal es regirà segons l'article 44 de l'Estatut dels treballadors.

Els grups de l'oposició no li han donat suport a aquest procés. «Nosaltres apostàvem per una contrata de curta i mitja durada per un tema d'endeutament o inversió i serem coherents», declara el portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef. El portaveu de Ciutadans, Héctor Amelló, va demanar a més retirar el punt de l'ordre del dia perquè «continuar amb l'aprovació és tensar la corda i complicar les negociacions amb la plantilla». Casellas respon que «la corda ja està prou tensa quan convoquen una vaga abans d'aprovar-se el conveni».

L'alcaldessa Agnès Lladó reconeix que es tira endavant el punt perquè «deixar-lo sobre la taula no garanteix que no hi hagi una vaga» i, a més, seria cedir davant «un col·lectiu que no està legitimitat per determinar quin ha de ser el model de gestió». La preocupació a la vaga d'escombraries, afegeix, li produeix la coincidència amb la pandèmia.

Abans de l'aprovació d'aquest punt, l'alcaldessa ordena un recés a la sessió perquè no paraven de sentir-se detonacions de petards que s'estaven produint a la plaça de l'Ajuntament. «Acabem d'aprovar una ordenança de civisme que no permet aquestes actuacions», ha dit Lladó al reprendre la sessió.

Després s'han deixat de sentir els petards i se sentien sons de megàfon, sirenes i crits que, segons han manifestat alguns dels regidors, impedia sentir les diferents intervencions.



Civisme

Per una altra part, el ple aprova per unanimitat una modificació de l'ordenança de civisme i convivència. Casellas destaca la prohibició que s'afegeix de la venda de begudes alcohòliques a locals que no siguin de restauració i hostaleria en horari nocturn. L'ordenança també afegeix restriccions en matèria de fer sorolls a la via pública o el mal ús dels patinets. El regidor de Seguretat descriu la modificació com a «tècnica», per facilitar i «fer efectiva» la feina de la Guàrdia Urbana, «adequa diversos dels articles perquè les sancions que acabin imposant-se puguin ser cobrades i no siguin susceptibles de recurs», resumeix el vicealcalde. En aquest sentit, el govern ha ampliat en dues persones d'administració per poder accelerar la tramitació de les sancions. La modificació del text s'ha treballat de manera compartida amb els diferents grups municipals i per tant va comptar amb els vots favorables dels 21 regidors. Així i tot el portaveu de Ciutadans, Héctor Amelló, va declarar que «no creiem que l'incivisme s'acabi amb un canvi de l'ordenança, s'ha de fer que es compleixin perquè sino és un pas en fals». L'ordenança de civisme i convivència és «una eina més, l'incivisme també es combat amb recursos socials i educatius», li respon l'alcaldessa.

Així mateix, el govern ha aprovat definitivament les ordenances fiscals que havien modificat el ple d'octubre, rebutjant la majoria de les al·legacions presentades.