El govern de Figueres modifica en solitari les ordenances fiscals de 2021

Tal com s'havia avançat, el govern quadripartit de Figueres tira endavant la modificació de sis ordenances fiscals, que començaran a aplicar-se a partir del gener de 2021. La proposta s'ha aprovat en el ple d'octubre celebrat aquest dilluns sense el suport de l'oposició. Una de les principals novetats que destaca el govern és l'increment de la taxa d'ocupació de via pública dels caixers automàtics de les entitats bancàries, que passa de 856 euros a 3.000 euros l'any. També s'ha fet una adaptació de la guia de carrers de la ciutat segons l'activitat comercial i s'ha derogat la taxa per la tinença d'animals domèstics.

La regidora d'Hisenda, Maria Gratacós, ha destacat que aquesta modificació és una actualització del tipus a l'IPC «que des de 2015 estava estancat» i amb aquesta, «Figueres estarà a la zona baixa en taxes i impostos pel que fa a ciutats de més de 20.000 habitants de la demarcació de Girona». L'ordenança reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) puja a 0,8461% pel que fa a l'urbà (estava a 0,7945%) i a 0,7189% pel que fa al rústic (estava al 0,675%). En paraules entenedores, Gratacós posa d'exemple que «un rebut d'IBI mitjà de 500 euros suposa 32,50 euros a l'any de diferència, 2,70 euros al mes».

L'oposició ja havia mostrat el seu descontent amb aquesta modificació i, com estava previst, no hi han donat suport. El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, fins i tot ha demanat la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia «i entre tots busquem una solució però congelem els impostos i les taxes». Ciutadans també recolza aquesta congelació i una rebaixa del 5% de l'IBI, «perquè suposa una autèntica amenaça a l'estalvi», va dir el seu portaveu, Héctor Amelló.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, reconeix que és un mal moment per fer-ho, però diu que és un acte de «responsabilitat» per poder dotar dels recursos necessaris perquè Figueres «es mereix tenir una altra oportunitat». Lladó ha explicat que «com no s'ha actualitzat l'IPC des de 2015 es disposa de menys recursos ja que totes les despeses de l'Ajuntament sí que s'actualitzen en base a l'IPC» i afegeix que no fer aquesta actualització suposa tenir menys capacitat adquisitiva, «estem donant un servei caduc i poc adequat al que requereix la ciutadania».



Seguretat

Es va aprovar per unanimitat la moció "contra la inseguretat i l'incivisme" presentada per Ciutadans. La formació taronja va aconseguir el suport de tota la corporació amb la seva proposta que incloïa entre els punts més destacats: reforçar la presència policial; crear una policia de proximitat; o instar a la Generalitat a ampliar els dispositius dels Mossos d'Esquadra a Figueres.

Entre els acords també hi ha la implantació de les pistoles elèctriques a la Guàrdia Urbana. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, va qüestionar aquest punt i així el grup més contrari, CUP-Guanyem, va votar-hi a favor, "la nostra posició sempre ha sigut contrària però veient que el vicealcalde ha negociat allargar-ho, el nostre vot serà favorable", va justificar el portaveu del grup, José Castellón. I va afegir: "amb les pistoles Taser s'ha d'anar amb molt de compte perquè atempta contra els drets humans".



Rebuig a la inhabilitació de Quim Torra

Els partits independentistes (ERC, JXF, CUP-Guanyem i Canviem Figueres) han presentat en conjunt la moció de rebuig a la inhabilitació del President Quim Torra, impulsada per l'AMI i que condemna «la repressió contra el moviment independentista». L'alcaldessa té clar que aquesta decisió del Tribunal Suprem «només ens referma que la independència és l'única solució a la repressió» i afegeix que «la voluntat del poble serà més o menys tard, però serà».

El portaveu de Ciutadans, Héctor Amelló, assenyala que «la justícia ens ha donat la raó, va utilitzar els edificis públics per a fer ús personal» i dedica dures paraules per al president inhabilitat, refermant el seu vot contrari a la moció.

El grup socialista diu un «no rotund». El regidor Alfons Martínez ha recordat que des del PSC «sempre» respecten les decisions judicials i que la solució és recòrrer, «fer-ho des dels ajuntaments no és adequat ni ajustat». Martínez creu que Quim Torra ha estat el primer en incomplir un dels punts d'aquesta moció [Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, escollits democràticament] «això és molt important i crec que el President Quim Torra no ho ha fet [...] permetre que la presidència de la Generalitat quedi inhabilitada per no despenjar una pancarta crec que no és respectar la institució».



Comunicació local pública

El ple no accepta elaborar un manual de bones pràctiques de comunicació pública local, com havia demanat Ciutadans amb una moció. Amelló l'ha defensat perquè considera que les publicacions municipals son utilitzades de forma «propagandística i partidista» i en aquest sentit demana un Consell Editorial que garanteixi una informació «veraç, honesta i plural».

El govern no comparteix «gens» el contingut d'aquesta moció i la rebutja, «moció que sí que és partidista i plena de falsedats», assenyala l'alcaldessa. Junts per Figueres s'abté recordant que «l'elaboració d'un manual de bones pràctiques ja es va aprovar en l'anterior mandat».