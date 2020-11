La campanya del Vermut de Roses es reprèn fins al 13 de desembre

La campanya de dinamització comercial "Anem a fer el vermut a Roses", aturada pel tancament de bars i restaurants arran de les restriccions per la segona onada de la Covid-19, es reprèn del 28 de novembre al 13 de desembre. Les persones que disposaven de butlletes rasca-rasca premiades, podran així gaudir del vermut amb què van ser gratificades per realitzar les seves compres en establiments comercials rosincs.

Els bars i restaurants Àncora, Ca la Valeria, El Cerdanya, El Mercat, El Poke Corner i Martelo Bistro, són els establiments on els premiats podran gaudir, fins al 13 de desembre, d'un vermut-aperitiu consistent en un got de vermut o aigua, patates xips i una ració d'olives. Per obtenir-lo, només cal lliurar la butlleta rasca-rasca premiada a l'establiment escollit.

D'aquesta manera, l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses possibilita que es puguin bescanviar tots els tiquets premiats. "Anem a fer el vermut a Roses" és una de les noves iniciatives impulsades enguany pel consistori en col·laboració amb el sector comercial, dirigides a la promoció i dinamització del comerç local. Durant el mes d'octubre, un total de 43 comerços rosincs van repartir 5.900 targetes premiades (de les 20.000 targetes rasca-rasca que es van editar), gratificant així els seus clients per apostar pel comerç i la reactivació econòmica locals.