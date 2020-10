Entre el 5 i el 31 d'octubre, el comerç de Roses convida els seus clients a un vermut

Aquest mes d'octubre, comprar a Roses torna a tenir premi. Després de la campanya Roses et convida a un gelat de l'agost, entre el 5 i el 31 d'octubre, les persones que realitzin una compra mínima de 10 € en algun dels 43 establiments adherits a la nova campanya, rebran una targeta rasca-rasca amb la qual poden guanyar un vermut.

Anem a fer el vermut a Roses és la nova iniciativa que l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses impulsa en col·laboració amb el sector comercial, dins el programa d'actuacions per a la promoció i dinamització del comerç local. Campanyes com Mil Roses a Roses, Còctels de Roses o Roses et convida a un gelat, així com la creació d'un marketplace rosinc o l'assessorament per a la digitalització de negocis, formen part d'aquest pla.

En aquesta campanya de tardor, Roses torna a premiar les persones que aposten pel comerç local a l'hora de fer les seves compres. En total, els comerços repartiran 5.900 targetes premiades (de les 20.000 targetes rasca-rasca que s'han editat), que es podran bescanviar per una consumició que inclou vermut, patates xips i olives, en algun dels següents bars i restaurants: Àncora, Ca la Valeria, Cerdanya, El Mercat Bar, Poke Corner o Marcelo Bistro.

Pot participar en el concurs qualsevol persona, major d'edat, que faci compres per un valor mínim de 10 € als establiments adherits a la campanya durant la vigència de la mateixa o fins a exhaurir les targetes rasca-rasca.