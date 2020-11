Navata senyalitza els vestigis del seu passat com a atractiu turístic

Navata està a punt de tancar un procés iniciat l'any 2003, quan l'Ajuntament d'aleshores va començar a treballar en un Pla director del nucli antic. Mitjançant Arquitectura i Paisatge de la Generalitat i l'historiador Joan Badia i Homs, van fer una recerca, segons recorda l'alcalde navatenc, Jaume Homs. «Vam fer una remodelació de tot el nucli antic i vam considerar que calia posar en relleu el seu passat medieval», manifesta el batlle.

Ara, s'està licitant la penúltima fase d'aquesta obra d'urbanització, amb uns divuit plafons informatius al nucli antic, més tres per a rutes medievals. «Vam formar un equip per aportar recursos», afegeix l'alcalde, que continua explicant que «els plafons instal·lats giravolten el nucli emmurallat, per remarcar l'antiga muralla i conèixer els orígens».

Precisament, aquests darrers dies, s'ha estrenat el «Navata, vila medieval», la senyalització de punts d'interès del nucli antic de Navata, de la part que estava emmurallada. L'objectiu d'aquest projecte és arribar a posar a l'abast del visitant el passat històric de la vila, tot passejant i coneixent els costums, els oficis i la manera de viure, entre altres coses, dels antics veïns del municipi.



En conservació

A través d'aquests divuit punts d'interès per visitar, passejar i compartir, es pot arribar a aconseguir la descoberta del passat medieval del poble. Amb aquest treball, a més, es dotarà Navata d'una eina per poder atraure turisme especialitzat en aquesta època del passat.

Navata conserva un nucli antic de carrers estrets que, pel que fa a la seva estructura, ha sofert ben poques modificacions des dels segles XVII i XVIII, quan es van construir o refer la majoria de cases, algunes de les quals estan bastides sobre el llenç de l'antiga muralla.

Malgrat les reformes modernes que s'hi han dut a terme, es conserva un bon nombre de portals i finestres antics, amb llindes inscrites amb la data de construcció.