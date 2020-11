L'Ajuntament de Figueres donarà 60.000 euros d'ajuts per ajudar a combatre els talls de llum del Culubret

L'Ajuntament de Figueres té previst obrir properament una línia de subvencions per facilitar l'obtenció d'acumuladors d'energia per a les famílies afectades pels talls de llum al barri del Culubret i la zona oest de la ciutat. El vicealcalde Pere Casellas ha confirmat aquest matí que és l'eina que poden oferir davant que la distribuïdora responsable d'energia, Endesa, «ni hi és ni se l'espera».

Actualment hi ha 18 cases afectades pels talls de llum, «és greu que Endesa no es pugui fer càrrec de talls de llum constants a divuit cases», ha denunciat el vicealcalde. «Des d'aquí demano que facin aquesta inversió a Figueres», ha afegit.

Tal i com ha indicat Casellas, la competència en aquesta matèria recau en el Ministeri d'Interior, Indústria i en la mateixa Endesa, organismes que fins ara no ofereixen cap solució. Des de l'Ajuntament volen «pal·liar» les conseqüències de la situació. A més de les subvencions pels acumuladors elèctrics, el govern preveu contractar un gabinet jurídic per poder facilitar la tramitació de denúncies dels afectats i presentar-se com a acusació particular. També volen incrementar el desplegament del programa "Connecta't" per combatre els efectes de la pobresa energètica.



Queixes a Twitter

Fa unes setmanes que Casellas ha triat el canal de comunicació de Twitter per parlar públicament amb Endesa. Uns missatges que, tal com reconeix el vicealcalde, han generat molt rebombori però no han donat els seus fruits. «Tots els camins han d'ajudar però és des d'un àmbit personal», ha dit.