Pere Casellas insisteix a parlar amb Endesa a través de Twitter sobre els talls de llum

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, ha tornat a contactar amb Endesa a través del seu perfil personal de Twitter per demanar explicacions sobre els talls de llum al Culubret. Ho ha fet diàriament aquesta dar­rera setmana, etiquetant diferents perfils que té la companyia i amb un to sarcàstic, fent referència als beneficis milionaris que tenen. La companyia elèctrica li ha respost a més d'un tuit que «no disposem d'informació al respecte» i el remeten al telèfon gratuït d'avaries.



Dos dies més tard de la primera resposta, es tornen a produir talls de llum al barri i el regidor socialista insisteix, en castellà: «Avui els veïns soparan fred. I vostès? Els proposo que demà després de passar la nit amb calefacció i haver menjat calent reuneixin el seu Consell i acordin invertir al barri».



Divendres a la nit va tornar a insistir: «Bona nit, Endesa i EnelGroup, hem estat l'alcaldessa Agnès Lladó i jo mateix en el Culubret on avui porten quatre talls de subministrament i sense enllumenat públic. Els deixem unes fotos per recordar-los la seva insuportable deixadesa amb els ciutadans i la seva nul·la responsabilitat social».





Buenas noches @Endesa y @EnelGroup hemos estado @ALladoSaus, alcaldesa, y yo mismo en el Culubret donde hoy llevan 4 cortes de suministro y sin alumbrado público. Les dejamos unas fotos para recordarles su insoportable dejadez con los ciudadanos y su nula responsabilidad social. pic.twitter.com/kdzpjJfC2S — Pere Casellas (@perecasellas) November 14, 2020

Una situació insoportable per uns veins que fa massa anys que aguanten una situacio injusta, i intolerable en ple segle XXI. Prou excuses per part de tothom! #Figueres diu PROU als talls de llum @endesa @mincoturgob @govern #proutallsdellum https://t.co/U2gImPWbVi — Agnès Lladó Saus ??? (@ALladoSaus) November 14, 2020

L'alcaldessa Agnès Lladó es va afegir a les queixes, adreçant-se als dos governs i a la companyia energètica: «Una situació insuportable per a uns veïns que fa massa anys que aguanten una situació injusta, i intolerable en ple segle XXI. Prou excuses per part de tothom! Figueres diu PROU als talls de llum».El darrer tuit que ha publicat Casellas ha sigut, indicant que durant el dia d'ahir es van patir quatre talls «importants» i que «no es va estar més d'una hora amb subministrament al Culubret».