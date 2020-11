L'Alt Empordà participa activament a la Setmana de la Pedra Seca a Catalunya

Coincidint amb el segon aniversari de la declaració de la tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco, Col·laboraXPaisatge impulsa la Setmana de la Pedra Seca, entre el 23 i el 29 de novembre, amb un extens programa relacionat amb la pedra seca arreu dels Països Catalans i a la qual s'han inscrit 76 activitats.

Els municipis de Llers, Avinyonet de Puigventós i Vilanant han unit esforços per programar sis activitats de diferents tipus. A Llers, una caminada matinal, un taller de restauració d'una barraca i el treball de l'Escola de Llers durant tot el mes de novembre amb els alumnes de primària.

A Avinyonet, una crida a descobrir les barraques BCIL del municipi i a compartir-les mitjançant xarxes socials. I a Vilanant, el famós Repte del Dr. Soler i un concurs fotogràfic a les xarxes socials en el marc del Repte.

Però no són les úniques activitats programades a l'Alt Empordà. Hi trobem també la construcció d'una travessera de pedra al Mas de la Senyora del Cap de Creus, l'exposició Tot un món de pedra seca a la Galeria Patrick J. Domken de Cadaqués i al Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala i una ruta escolar també organitzada pel mateix Museu. I ben a prop, una ruta pel Montgrí organitzada pel Museu de la Mediterrània. Per la seva banda, el Consorci Salines Bassegoda farà un reconeixement a totes les persones que hagin introduït continguts del seu territori a la Wikipedra.



1.294 construccions catalogades

La Wikipedra ( wikipedra.catpaisate.net) conté 1.294 construccions catalogades a l'Alt Empordà, tot i que n'hi ha moltes més. D'aquestes, 574 es troben a la Garriga d'Empordà, principalment a Llers, Vilanant i Avinyonet. Garriga d'Empordà és el nom que recentment s'ha atribuït a un vast territori que ocupa part dels termes municipals d'aquests pobles i també Biure, Pont de Molins, Vilafant (i una petita porció de Figueres) i que conté paratges amb nom propi: El Pla Vinyers, les Guixeres, les Clotes, el Pla del Roure, els Tramonts, la Porta Vermella, el Rec de les Costes, la Roca Matllera i Comaforcada.

El 2014, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va declarar 97 barraques de la Garriga d'Empordà com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), ratificant-la com així un dels principals conjunts patrimonials de pedra seca a Catalunya.



Informació general

Trobareu tota la informació sobre la Setmana de la Pedra Seca a: www.collaboraxpaisatge.cat