Desplaçar-se fora del toc de queda i no portar mascareta, el més comú a Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres va interposar ahir 18 sancions per no complir amb les restriccions de la pandèmia. Es van denunciar set persones per no portar mascareta; cinc (dobles) per desplaçar-se fora dels horaris establerts i per no portar mascareta; dues per desplaçar-se fora dels horaris establerts; i quatre per fumar sense respectar la distància.

Aquesta tendència s'ha anat repetint durant la setmana. El dilluns 16 es van posar vuit denúncies per no portar mascareta; 12 per desplaçar-se fora dels horaris establerts; i una per fumar a la via pública sense respectar la distància. Dimecres 18 es van sumar 13 més: 8 per no portar mascareta i cinc per desplaçar-se fora dels horaris establerts.