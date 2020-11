La Diputació finança diversos projectes a Garriguella

L'Ajuntament de Garriguella ha rebut 52.640,72 euros de la Diputació de Girona per a finançar diversos projectes. La major part ha sigut per a l'enllumenat públic. En total, 42.640,25 euros en concepte de cooperació econòmica, que s'han destinat a les despeses provinents de l'enllumenat públic i al seu manteniment i arranjament, i a més, aquesta anualitat també s'ha aprofitat per a sufragar una part de l'abastament d'aigua d'ús públic.

En concepte de despeses culturals s'han utilitzat 7.524,75 euros per a cobrir les actuacions culturals que sí que han sigut possibles, com és la presentació de la revista de Garriguella d'enguany.

La transformació digital del consistori ha rebut 875,72 euros, sufragant part del programari municipal, molt important per a actuar i desenvolupar amb seguretat i garanties tots els reptes que suggereix l'adaptació a la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aprofitant el suport de la Diputació també s'ha desbrossat i netejat camins molt malmessos per les continues i desiguals precipitacions d'aquest any 2020, amb un cost total de 1.600 euros. Alguns d'aquestes zones, són per exemple la zona de l'Estany de la Llebre, cap al camí de les Tortugues; la zona del Molí; o als voltants del Camp de Futbol, entre d'altres.

La Diputació de Girona col·labora amb l'Ajuntament de Garriguella mitjançant la Subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.