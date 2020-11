El PDeCAT reclama al govern espanyol que no aparqui el desdoblament de l'N-II al nord

El diputat del PDeCAT al Congrés per Girona, Sergi Miquel, ha reclamat al govern espanyol que no abandoni el desdoblament de la N-II a l'Alt Empordà tot i la finalització del contracte de l'AP-7. Segons Miquel, "no està garantida la gratuïtat" de l'autopista, ja que l'empresa ha demanat prorrogar el contracte a causa de les pèrdues que ha patit durant la pandèmia.

Per això, el diputat gironí vol incorporar esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) on hi hagi algunes partides pel desdoblament de la carretera al nord de la demarcació. Per altra banda, també treballen en la incorporació d'una esmena per desencallar el baixador de l'AVE a l'aeroport de Girona. Es tracta d'una infraestructura que encara no té data ni projecte executiu.