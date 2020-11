Ciutadans de Castelló reclama comprar els terrenys per al nou institut i l'escola Bruel

El regidor de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Samuel Menacho, ha avançat algunes de les peticions que formularà el partit taronja en el nou projecte de pressupostos municipals. Entre aquestes, hi ha la reclamació de destinar una partida a l'adquisició dels terrenys que permetran situar el nou institut i l'escola Bruel. "Considerem irrenunciable aquest punt perquè l'ajuntament ha de mostrar tenir plena disposició per eliminar els barracons i disposar d'un centre escolar digne", ha explicat el regidor.

Menacho també ha avançat que entre les mesures proposades per Ciutadans també figurarà "destinar partides per a inversió de millores en els barris de Castelló Nou, Puigmal i Mas Nou que estan absolutament oblidats per part dels governs que s'han anat succeint al llarg dels anys", ha precisat. Lligat a aquesta qüestió, el regidor ha indicat la necessitat de disposar d'un gimnàs municipal i una pista de pàdel coberta "perquè és una reivindicació de la ciutadania i l'ajuntament disposa de terreny municipal per a fer-lo just al costat del pavelló poliesportiu".

D'altra banda, el regidor taronja ha reivindicat la necessitat de reservar una partida pressupostària per a la creació de dos parcs de gronxadors per a nens amb mobilitat reduïda, un a Castelló i l'altre en Empuriabrava i destinar una altra partida per a la realització d'estudis energètics que permetin la col·lació de plaques solars en edificis públics i la reposició d'arbres malalts del municipi per varietats més adaptades a les característiques de la regió.

Finalment, des de Ciutadans també veuen imprescindible preveure l'adquisició de la residència privada d'Empuriabrava i destinar la partida oberta que es va deixar per a l'adquisició del local Neptú a fi de convertir-lo en un centre cívic.