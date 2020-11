Defensem el Tren de l'Empordà demana mesures per no viatjar "massificats"

La plataforma d'usuaris del tren convencional Defensem el tren de l'Empordà ha fet públic aquest diumenge, 1 de novembre, un comunicat en què demana un canvi de política ferroviària, especialment a l'estratègica i fronterera línia R11 (Barcelona, Girona, Figueres, Portbou/Cervera de la Marenda), atesa l'excepcionalitat causada per la pandèmia de Covid-19.

"Des de Defensem el Tren de l'Empordà considerem que Renfe i Adif haurien de procurar que els nostres trens no vagin massa massificats, sobretot en hores punta, per la qual cosa pensem que caldria doblar els combois i augmentar el material mòbil en general, per tal de poder guardar les distàncies, tal com diuen tots els protocols anticovid19", assenyalen els representants de la plataforma en el seu comunicat, en el qual també han escrit: "No entenem per què en la nostra línia R11 no existeix gel hidroalcoholic ni en tren ni en les estacions, especialment a les estacions de Portbou, Llançà i Figueres".

Els usuaris del tren manifesten que "s'està creant molt de malestar pels retards, gairebé diaris, d'ençà de fa uns mesos, a causa de les obres d'Adif al soterrani de l'estació de Barcelona-Sants". I és per aquesta raó que demanen que Renfe i Adif es coordinin millor i que informin d'una manera més adequada als viatgers.

"Des de Defensem el tren de l'Empordà estem molt preocupats perquè no se'ns informa de res sobre la recuperació de la línia RG1, des de Blanes fins a Girona, Figueres, Portbou,Cervera de la Marenda", manifesten, i hi per això fan aquesta crida: "Considerem que la societat civil gironina i altempordanesa, les patronals FOEG, PIMEC, la Cambra de Comerç de Girona, els sindicats UGT, CCOO,CGT i CSC, així com els ajuntaments ferroviaris implicats, els consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Selva, i la Diputació de Girona haurien de dirigir-se, escriure cartes i comunicats a Renfe i Adif, tot demanant quan pensen recuperar la línia RG1 i quan se solucionarà l'endèmic problema dels retards i de la manca se gel hidroalcoholic al tren i les estacions".

La plataforma també insta als diferents partits polítics gironins amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat a presentar preguntes i mocions parlamentàries, "per saber per què es produeixen aquestes disfuncions i perquè se solucioni d'una vegada per totes aquesta situació, que representa una greu injustícia social i un atac flagrant a l'equilibri territorial".